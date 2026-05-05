Ликвидировали последствия атаки на Полтавщине: второй удар России унес жизни двух спасателей

Враг цинично ударил второй раз по объекту газодобычи в Полтавской области тогда, когда спасатели уже работали над ликвидацией последствий предыдущего удара. Погибли двое чрезвычайников ГСЧС, еще 8 получили ранения.

Об этом сообщает ГСЧС и министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Что известно о спасателях, которые погибли во время ликвидации последствий атаки?

Враг во время атаки 5 мая повторно ударил по объекту газодобычи на Полтавщине, именно в тот момент, когда спасатели ликвидировали пожар после предыдущей атаки.

В результате циничного и жестокого ракетного удара погибли 2 человека, еще 8 получили ранения.

Сегодняшняя ночь разорвала сердце всей семьи спасателей... На Полтавщине, из-за коварного повторного ракетного удара России, мы потеряли двух преданных своему делу Героев – Героя Украины, заместителя начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктора Кузьменко и пожарного-спасателя Дмитрия Скриля,

– сообщил председатель ГСЧС Андрей Даник.

Российская ракета унесла жизнь заместитель начальника оперативно-координационного центра ГСЧС Полтавщины Виктора Кузьменко – Героя Украины. Именно под руководством Виктора Кузьменко после удара по Полтаве в 2024 году была проведена операция по спасению 17 человек. За время службы он присоединился к 50 операциям по ликвидации последствий вражеских обстрелов.

Спасатель неоднократно работал на объектах критической инфраструктуры, где собственноручно тушил пожары, помогая предотвратить масштабные техногенные катастрофы.

"Его путь был путем мужества и самопожертвования, профессионализма и искренней человечности", – отметил председатель ГСЧС.

У Кузьменко осталась жена и сын.

Также оборвалась жизнь пожарного-спасателя Дмитрия Скриля. Мужчина отдал службе в ГСЧС более 20 лет. Дмитрий неоднократно работал на ликвидации сложных пожаров на объектах нефтегазовой промышленности после вражеских атак. Он был опытным и профессиональным спасателем, который хорошо выполнял свою работу там, где было опаснее и труднее всего.

Его профессионализм и отважность вселяла веру коллег в победу над огненной стихией, какой бы сложный не был пожар. У него остались две маленькие дочери и жена..,

– добавил Даник.

По словам Клименко, всего 23 спасателя получили травмы. Три человека находятся в тяжелом состоянии – медики борются за их жизни.

Важно! По состоянию на февраль 2025 года известно, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибло более 100 сотрудников ГСЧС, еще около 430 получили ранения. Все пострадавшие имеют тяжелые последствия, а само восстановление является сложным, долгим и дорогим. Впрочем, председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Андрей Даник сообщает, что все ребята мотивированы возвращаться на службу при случае.

Какие последствия атаки на Полтавщину?

Ночью российские войска нанесли массированный удар по Полтавскому району, используя для этого как ударные беспилотники, так и ракетное вооружение.

Прямые попадания и падения обломков зафиксировано на двух локациях. Повреждения получили объекты газодобывающей промышленности и инфраструктура железной дороги.

Кроме того, после атаки России 3480 потребителей в Полтавской области временно остались без газоснабжения. Четыре человека погибли, еще 31 человек получил ранения, из них 21 – госпитализированы.