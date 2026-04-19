Россия атаковала Полтавскую область: БПЛА попали по локомотиву

Утром российские войска атаковали Полтавский район ударным беспилотником. Под удар попал локомотив одного из предприятий, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Смотрите также Почти 240 вражеских дронов летели по Украине: как отработали силы ПВО

Что известно о последствиях российского обстрела на Полтавщине?

По предварительным данным, зафиксировано попадание БпЛА в локомотив, принадлежащий одному из местных предприятий.

В результате удара обошлось без пострадавших. Обстоятельства атаки и масштабы повреждений уточняются.

Воздушные силы сообщали, что регион находился под атакой дронов. По информации защитников неба, вражеские БПЛА начали фиксировать над областью около 4:31 утра. Кроме того, корреспонденты Суспильного Полтавы добавили, что местные слышали звуки взрывов в Полтавском районе около 6:23.

Важно! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Россия уменьшила количество ракетных обстрелов, сосредоточившись на использовании дронов для атак на гражданские объекты в Украине. Враг постоянно производит вооружение, но точность дронов оккупантам не столь важна, ведь акцент делается на массированных ударах по гражданским городам.

Что известно о последствиях российской атаки в ночь на 19 апреля?