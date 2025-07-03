После атаки дронов в Полтаве изменили движение транспорта
- Россияне атаковали Полтаву 3 июля, что привело к изменениям в движении общественного транспорта.
- Изменения касаются маршрутов №35, 40, 45, 55, 36, 39, 42, 58, 65, 31, а также троллейбусов №3 и 16.
Утром 3 июля россияне в очередной раз атаковали Полтаву. Сейчас в городе продолжается ликвидация последствий.
В связи с этим есть изменения в движении общественного транспорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря Полтавского городского совета Екатерину Ямщикову.
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Какие изменения в движении транспорта есть в Полтаве
Ямщикова сообщила, что в связи с ликвидацией последствий вражеской атаки в городе временно будет затруднено движение автотранспорта и общественного транспорта. В частности, временные изменения есть в таких маршрутах:
- №35, 40, 45, 55 – будут курсировать до остановки "Корпусный парк";
- №36, 39, 42, 58, 65 – до остановки "Дом связи";
- №31 – до остановки "улица Сенная";
- троллейбусы №3 и 16 будут курсировать через центр (остановка Корпусный сад).
Отметим, что в результате российской атаки на Полтаву возник пожар. Временно исполняющий обязанности председателя Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что повреждена гражданская инфраструктура.
Кроме этого, погибли по меньшей мере два человека, еще 11 – получили ранения. На месте происшествия развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, работают все необходимые службы.