После атаки дронов в Полтаве изменили движение транспорта

Утром 3 июля россияне в очередной раз атаковали Полтаву. Сейчас в городе продолжается ликвидация последствий.

В связи с этим есть изменения в движении общественного транспорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на секретаря Полтавского городского совета Екатерину Ямщикову.

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Какие изменения в движении транспорта есть в Полтаве

Ямщикова сообщила, что в связи с ликвидацией последствий вражеской атаки в городе временно будет затруднено движение автотранспорта и общественного транспорта. В частности, временные изменения есть в таких маршрутах:

№35, 40, 45, 55 – будут курсировать до остановки "Корпусный парк";

№36, 39, 42, 58, 65 – до остановки "Дом связи";

№31 – до остановки "улица Сенная";

троллейбусы №3 и 16 будут курсировать через центр (остановка Корпусный сад).

Отметим, что в результате российской атаки на Полтаву возник пожар. Временно исполняющий обязанности председателя Полтавской ОВА Владимир Когут сообщил, что повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме этого, погибли по меньшей мере два человека, еще 11 – получили ранения. На месте происшествия развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций, работают все необходимые службы.