У зв'язку з цим є зміни у русі громадського транспорту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на секретаря Полтавської міської ради Катерину Ямщикову.

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Які зміни в русі транспорту є у Полтаві

Ямщикова повідомила, що у зв’язку з ліквідацією наслідків ворожої атаки в місті тимчасово буде ускладнено рух автотранспорту та громадського транспорту. Зокрема, тимчасові зміни є в таких маршрутах:

№35, 40, 45, 55 – курсуватимуть до зупинки "Корпусний парк";

№36, 39, 42, 58, 65 – до зупинки "Будинок зв’язку";

№31 – до зупинки "вулиця Сінна";

тролейбуси №3 та 16 курсуватимуть через центр (зупинка Корпусний сад).

Зазначимо, що внаслідок російської атаки на Полтаву виникла пожежа. Тимчасовий виконувач обов'язків голови Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що пошкоджена цивільна інфраструктура.

Окрім цього, загинули щонайменше двоє людей, ще 11 – отримали поранення. На місці події розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, працюють всі необхідні служби.