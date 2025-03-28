На Полтавщине под ударом БпЛА оказались объекты "Укргаздобычи", – ОВА

В ночь на 28 марта россияне снова атаковали Украину дронами. Под удар попали газовые объекты Полтавской области.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на и.о. начальника Полтавской ОГА Владимира Когута в эфире телемарафона.

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Что известно об атаке на Полтавщину

Когут отметил, что на Полтавщине под ударом России были объекты "Укргаздобычи".

Это складские помещения компании "Укргаздобыча", где находились запасные части, ремонтные средства для восстановления и ремонта скважин или объектов переработки нефти и газа,

– заявил и.о. главы ОВА.

На вопрос о том, был ли прицельный удар по энергетике, он ответил: "Я бы так не сказал".

Также в результате атаки было обесточено несколько микрорайонов из-за повреждения линий. По состоянию на 9 утра электроснабжение уже восстановили.

Как отметили в ОВА, известно о 13 ударах по области, часть из них – было попадание, часть – сбиты.

Заметим, что во время встречи в Саудовской Аравии стороны согласовали энергетическое перемирие. Речь идет о запрете на удары по энергообъектам, нефтебазах, газопроводах, дамках гидроэлектростанций и тому подобное.