Об этом сообщил глава Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко.
Что известно об атаке?
Предприятие, подвергшееся атаке, не имеет никакого отношения к оборонному комплексу. Несмотря на это, российские военные в очередной раз нанесли удар по гражданскому объекту.
В результате атаки на предприятии возник пожар. На место оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Благодаря их действиям огонь удалось локализовать. Сейчас соответствующие службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия вражеской атаки.
По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Другие подробности о последствиях удара уточняются.Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Местных жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности находиться в укрытиях.
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Напомним, 5 сентября в Хмельницкой области прогремела серия взрывов во время воздушной тревоги. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении реактивных БПЛА в направлении Хмельницкого.
Впоследствии стало известно, что в результате атаки повреждения получили отдельные предприятия в Хмельницком районе. Также российские беспилотники повредили трехэтажный жилой дом.
По состоянию на 17:10 было известно о четырех раненых, одного из них госпитализировали. Около 18:00 число пострадавших возросло до семи, среди них есть несовершеннолетняя. Четверо пострадавших находятся в больнице, состояние одного из них оценивается как тяжелое.
Значительные повреждения получил многоквартирный дом, также уничтожены и повреждены четыре частных автомобиля. На месте работают все соответствующие службы.