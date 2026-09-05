Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Що відомо про атаку?

Підприємство, яке потрапило під атаку, не має жодного відношення до оборонного комплексу. Попри це, російські військові вкотре спрямували удар по цивільному об'єкту.

Унаслідок атаки на підприємстві виникла пожежа. На місце оперативно прибули рятувальники ДСНС. Завдяки їхнім діям вогонь вдалося локалізувати. Наразі відповідні служби продовжують працювати на місці та ліквідовувати наслідки ворожої атаки.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає. Інші деталі щодо наслідків удару уточнюються.

Місцевих жителів закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та під час небезпеки перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, 5 вересня на Хмельниччині пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги. Перед цим Повітряні сили повідомляли про рух реактивних БпЛА в напрямку Хмельницького.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки пошкоджень зазнали окремі підприємства у Хмельницькому районі. Також російські безпілотники пошкодили триповерховий житловий будинок.

Станом на 17:10 було відомо про чотирьох поранених, одного з них госпіталізували. Близько 18:00 кількість постраждалих зросла до семи, серед них є неповнолітня. Четверо постраждалих перебувають у лікарні, стан одного з них оцінюють як важкий.

Значних пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок, також знищено та пошкоджено чотири приватні автомобілі. На місці працюють усі відповідні служби.