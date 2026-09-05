Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Що відомо про вибухи?

За інформацією моніторингових каналів, реактивні БпЛА фіксувалися в напрямку Хмельницького. Окремо повідомлялося про реактивний безпілотник, який рухався з Вінниччини в бік Хмельниччини.

Згодом близько 16:17 повідомили, що на Хмельниччині було чути звуки вибухів. Вже о 16:26 стало відомо про повторні вибухи.

Місцевих жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях до завершення небезпеки.

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