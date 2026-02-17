Россия била по Прикарпатью: одна из общин осталась без тепла

Ночью и утром вражеские войска терроризировали Украину сотнями дронов, а также запускали крылатые и баллистические ракеты. Под ударом была и Ивано-Франковская область.

В результате обстрела там возникли проблемы с теплоснабжением в одной из громад. Детали рассказала председатель местной ОГА Светлана Онищук.

Какие последствия атаки на Прикарпатье?

По словам Онищук, на рассвете россияне ударили по территории Ивано-Франковской области. Кстати, ранее сообщалось о взрывах в Бурштыне, туда летели вражеские ракеты.

К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время в одной из общин области временно приостановили теплоснабжение. Там уже начали аварийно-восстановительные работы.

Информация о повреждениях уточняется. На месте работают все необходимые службы. Руководительница ОГА также уточнила, что в области действуют почасовые графики отключения электроэнергии.

Заметим, что силы ПВО во время атаки сбили 392 воздушные цели, среди которых 20 крылатых ракет Х-101 и 367 БпЛА типа "Шахед".

Какие города были под ударом россиян?