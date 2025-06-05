Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия в свой дом, – Зеленский об ударе по Прилукам

В ночь на 5 июня российские оккупанты в очередной раз осуществили террор против украинцев. В частности, под прицел врага попали Прилуки на Черниговщине.

В результате вражеских действий есть погибшие и пострадавшие. Владимир Зеленский отреагировал на циничную атаку российских сил, передает 24 Канал.

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Россия цинично ударила по Прилукам

Россия этой ночью ударила по Прилукам Черниговской области, применив 6 ударных БпЛА. Всю ночь продолжалась спасательная операция. К сожалению, в результате вражеских действий есть раненые и погибшие.

Один из спасателей прибыл ликвидировать последствия прямо к своему дому: оказалось, что именно в его дом попал "Шахед". К сожалению, погибли жена, дочь и его годовалый внук. И это уже 632-й ребенок за время полномасштабной войны,

– сообщил президент.

Лидер Украины выразил соболезнования всем родным и близким.

"Россия постоянно пытается выторговать для себя время, чтобы продолжать убийства. Когда не чувствует от мира достаточно сильного осуждения и давления, убивает снова", – подчеркнул гарант.

В течение этой ночью российские оккупанты запустили 103 дрона и одну баллистическую ракету по Украине. Целями врага были Донецкая, Харьковская, Одесская, Сумская, Черниговская, Днепровская, Херсонская область.

Россия атаковала Украину ночью 5 июня / Фото ГСЧС

Это очередной массированный удар террористов – российских террористов, которые каждую ночь убивают наших людей. Это еще одна причина ввести максимальные санкции и давить всем вместе. Мы ожидаем действий от США, Европы, всех в мире, кто действительно может помочь изменить эти страшные обстоятельства,

– отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что сила имеет значение, и прекращение войны может произойти только благодаря силе.

Он отметил, что "нужно давить на Москву всеми доступными инструментами и шаг за шагом лишать ее возможности продолжать эту агрессию".