Внаслідок ворожих дій є загиблі і постраждалі. Володимир Зеленський відреагував на цинічну атаку російських сил, передає 24 Канал.

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Росія цинічно вдарила по Прилуках

Росія цієї ночі вдарила по Прилуках Чернігівської області, застосувавши 6 ударних БпЛА. Всю ніч тривала рятувальна операція. На жаль, внаслідок ворожих дій є поранені та загиблі.

Один із рятувальників прибув ліквідовувати наслідки просто до свого дому: виявилося, що саме в його дім влучив "Шахед". На жаль, загинули дружина, донька і його однорічний онук. І це вже 632-га дитина за час повномасштабної війни,

– повідомив президент.

Лідер України висловив співчуття всім рідним та близьким.

"Росія постійно намагається виторгувати для себе час, щоб продовжувати вбивства. Коли не відчуває від світу достатньо сильного осуду й тиску, вбиває знову", – наголосив гарант.

Протягом цієї ночі російські окупанти запустили 103 дрони й одну балістичну ракету по Україні. Цілями ворога були Донеччина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина, Дніпровщина, Херсонщина.

Росія атакувала Україну вночі 5 червня / Фото ДСНС

Це черговий масований удар терористів – російських терористів, які щоночі вбивають наших людей. Це ще одна причина запровадити максимальні санкції та тиснути всім разом. Ми очікуємо дій від США, Європи, усіх у світі, хто справді може допомогти змінити ці страшні обставини,

– зазначив президент.

Зеленський підкреслив, що сила має значення, і припинення війни може відбутися лише завдяки силі.

Він наголосив, що "потрібно тиснути на Москву всіма доступними інструментами й крок за кроком позбавляти її можливості продовжувати цю агресію".