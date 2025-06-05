Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Атака "Шахедами" 5 червня
У ніч проти 5 червня окупанти атакували 103-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Російські загарбники запускали дрони із напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ,
- Чауда – ТОТ Криму
Крім цього, ворожі сили атакували також балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області, що в Росії.
Основні напрямки повітряного удару – Чернігівщина, Харківщина та Одещина,
– ідеться в повідомленні.
Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 74 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півдні та Півночі країни,
– повідомили військові.
В Повітряних силах вказали, що 28 ворожих повітряних цілей збито вогневими засобами ураження, 46 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 16 локаціях.