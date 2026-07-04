О последствиях российского террора рассказали в пресс-службе Ukrlandfarming.

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Что известно о повторном ударе по птицефабрике "Чернобаевская"?

В результате попаданий на территории предприятия вспыхнул масштабный пожар. Огонь быстро охватил производственные здания, а взрывы разрушили значительную часть комплекса. Несмотря на постоянную угрозу повторных российских ударов, спасатели ГСЧС ликвидировали пожар. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Спасатели ликвидируют последствия авиаудара по птицефабрике "Чернобаевская" / ГСЧС

По данным пресс-службы компании, на месте продолжается ликвидация последствий атаки и оценка нанесенного ущерба. Предварительно его оценивают в сотни миллионов долларов.

Последствия удара россиян по Херсонской области: смотрите видео

Птицефабрика "Чернобаевская" является одним из крупнейших и самых современных предприятий птицеводства не только в Украине, но и в Европе. С начала полномасштабного вторжения она уже неоднократно становилась мишенью российских войск.

Во время оккупации Херсонской области предприятие было полностью обесточено и заблокировано, из-за чего погибло 4,7 миллиона кур. Кроме того, оккупанты разграбили производство, вывезли современное оборудование, технику и разрушили инфраструктуру. После деоккупации региона предприятие удалось восстановить, однако нынешний авиаудар вновь нанес ему значительные разрушения.

Что известно о последних атаках России на Украину?

В ночь на 4 июля Россия совершила атаку на Украину ракетой "Искандер", ракетой Х-59/69 и 86 дронами. Силы ПВО сбили 69 вражеских беспилотников, однако зафиксировано попадание двух ракет и 17 БПЛА в 16 точках.

Российские войска нанесли удар по жилому району Запорожья. Известно, что ранены восемь человек. Среди пострадавших – 15-летний юноша и 16-летняя девушка, а также две женщины и четверо мужчин в возрасте от 20 до 66 лет. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Россия продолжает террор в Сумах. Удар КАБ по городу взял жизни четырех человек, еще 33 получили ранения. Среди погибших – 5-летняя девочка, ее 34-летняя мать, 61-летний мужчина и еще один пострадавший, скончавшийся в больнице. Среди раненых – семеро детей, один 13-летний ребенок находится в тяжелом состоянии.