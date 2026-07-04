Про наслідки російського терору розповіли у пресслужбі Ukrlandfarming.

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Що відомо про повторний удар по птахофабриці "Чорнобаївська"?

Унаслідок влучань на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Вогонь швидко охопив виробничі будівлі, а вибухи зруйнували значну частину комплексу. Попри постійну загрозу повторних російських ударів, рятувальники ДСНС ліквідували пожежу. На щастя, жертв і постраждалих немає.

Рятувальники ліквідовують наслідки авіаудару по птахофабриці "Чорнобаївська" / ДСНС

За даними пресслужби компанії, на місці триває ліквідація наслідків атаки та оцінка завданих збитків. Попередньо їх оцінюють у сотні мільйонів доларів.

Наслідки удару росіян по Херсонщині: дивіться відео

Птахофабрика "Чорнобаївська" є одним із найбільших і найсучасніших підприємств птахівництва не лише в Україні, а й у Європі. Від початку повномасштабного вторгнення вона вже неодноразово ставала мішенню російських військ.

Під час окупації Херсонщини підприємство було повністю знеструмлене та заблоковане, через що загинуло 4,7 мільйона курей. Крім того, окупанти розграбували виробництво, вивезли сучасне обладнання, техніку та зруйнували інфраструктуру. Після деокупації регіону підприємство вдалося відновити, однак нинішній авіаудар знову завдав йому значних руйнувань.

Що відомо про останні атаки Росії на Україну?

У ніч на 4 липня Росія атакувала Україну ракетою "Іскандер", ракетою Х-59/69 та 86 дронами. Сили ППО знешкодили 69 ворожих безпілотників, однак зафіксовано влучання двох ракет і 17 БпЛА на 16 локаціях.

Російські війська завдали удару по житловому району Запоріжжя. Відомо, що поранено вісьмох людей. Серед постраждалих – 15-річний хлопець і 16-річна дівчина, а також дві жінки та четверо чоловіків віком від 20 до 66 років. Усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Росія продовжує терор Сум. Удар КАБом по місту забрав життя чотирьох людей, ще 33 дістали поранення. Серед загиблих – 5-річна дівчинка, її 34-річна мати, 61-річний чоловік та ще один постраждалий, який помер у лікарні. Серед поранених – семеро дітей, одна 13-річна дитина перебуває у важкому стані.