На Сумщине FPV-дрон попал по рейсовому автобусу, в котором ехали местные жители

В Сумской области оккупанты попали по рейсовому автобусу, в котором ехали местные жители. К сожалению, враги ранили людей.

У Сумской ОВА рассказали, что инцидент произошел 23 сентября в Миропольской общине. Кстати, враг 19 сентября цинично ударил по гериатрическому пансионату в Сумах.

Смотрите также План победы Зеленского будет содержать продолжение операции в Курской области, – The Times

Что известно о циничном обстреле врага

Сегодня утром, 23 сентября в Миропольской общине вражеский FPV-дрон попал по рейсовому автобусу, в котором ехали местные жители,

– заявили в Сумской ОВА.

Там отметили, что по состоянию на 11:36 23 сентября, получили ранения два человека. Их доставили в больницу.

В Сумской военной администрации заявили, что российские захватчики совершили очередное циничное преступление, направив дрон по мирным людям.

Стоит заметить, что эвакуацию 5 сентября начали из 5 населенных пунктов Сумской области. В частности, из города Глухов, Есмань, Свеса Шосткинского района, а также Мануховка и Ивановка Конотопского района.

Уже 22 сентября власти заявили, что будут вывозить детей из Сумского дома ребенка.