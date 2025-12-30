Никто туда не бил, – Зеленский объяснил, почему появились заявления России о псевдоатаках на Валдай
- Зеленский заявил, что сообщение об атаке на резиденцию Путина – это фейк, придуманный Кремлем для торможения мирного процесса.
- Президент отметил, что Россия не ищет позитива в мирном процессе, и напомнил, что Россия сама атаковала правительственные здания.
Зеленский отметил, что Украина не атаковала резиденцию Путина. По его мнению, придуманный в Кремле фейк направлен на торможение мирного процесса.
Он считает, что Россия не ищет никакого позитива в мирном процессе. Об этом Владимир Зеленский рассказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Зачем, по мнению Зеленского, Россия придумала фейк об атаке на резиденцию?
Президент Украины заявил, что сообщение о якобы атаке на резиденцию Путина на Валдае – это фейк. Он считает, что эта выдумка Кремля связана не столько со страхом перед санкциями, как со встречей команд Украины и США в Майами.
Он отметил, что украинская и американские стороны провели серию встреч, ключевой из которых стала встреча лидеров в Мар-а-Лаго. Советники продолжат работу с 3 января с европейскими партнерами.
По мнению Зеленского, Россия хочет затормозить мирный процесс, а потому и придумывает такие инциденты.
Я вижу только то, что есть позитив от встречи, есть позитив от подготовки документов. И есть Россия, которая не хочет никакого позитива ни для кого в этом формате. Поэтому они делают такие упреки,
– отметил он.
Президент также напомнил, что Россия сама же атаковала правительственные здания, в частности Кабинет министров.
Россия обвиняет Украину в атаке на резиденцию Путина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 29 декабря заявил, что Украина якобы ночью атаковала беспилотниками государственную резиденцию "Ужин" Путина в Новгородской области. По его словам, уничтожен 91 беспилотник.
Он пригрозил ответным ударом, отметив, что "объекты и время такой атаки уже определены", а российские военные знают, что делать.
Кроме того, он заявил, что переговорная позиция России "будет пересмотрена с учетом", как он выразился, окончательного перехода "киевского режима" к политике "государственного терроризма".
Сам Путин сразу же пожаловался об этом Трампу, который, по словам российской стороны, был возмущен.