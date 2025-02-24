Один из пяти крупнейших в России, – ЦПД о важности удара по Рязанскому НПЗ

В России дроны атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод. В ЦПД прокомментировали инцидент.

В ночь на 24 февраля дроны атаковали Рязанский НПЗ, один из крупнейших в России. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД Андрея Коваленко.

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Что известно о заводе

Коваленко рассказал, что мощность переработки завода – 17,1 миллиона тонн нефти в год. Это делает его одним из пяти крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.

Там производят бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, мазут и нефтехимию,

– написал он.

Кроме этого, известно, что особую роль играет авиационное топливо, которое критически важно для фронтовой авиации армии врага и стратегической дальней авиации, которая наносит удары по Украине.

Отмечается, что это уже третья атака на Рязанский НПЗ с начала 2025 года. Первая и вторая атаки были в январе.

С начала 2025 года под ударом оказались по меньшей мере 27 топливно-энергетических объектов в 16 регионах России.