Готовят Россию к "параду": в ЦПД раскрыли, что уже атаковали украинские дроны

Россияне жалуются, что в ночь на 7 мая их атаковало рекордное количество дронов. Там отчитываются, что якобы сбили аж 524 беспилотника и жалуются, как теперь пройдет парад ко Дню победы.

Мощная атака по России фактически длится двое суток. Как отметил 24 Каналу руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, дроны летели с разных сторон, что очень пугает оккупантов.

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Все пошло не по плану россиян

Уже известно, что есть поражение аэродромов, в частности аэродрома "Шайковка" в Калужской области. Там базируется стратегическая авиация, даже та, которая должна была участвовать в параде, а также хранят ракеты Х-22.

Есть большая надежда, что в ближайшее время не возобновит работу завод по производству оптоволокна в Саранске. Это единственный производитель оптоволокна для дронов. А именно беспилотники с оптоволокном стали "козырем" для россиян и нанесли очень много проблем на передовой,

– рассказал Андрей Коваленко.

Без оптоволокна врагу будет достаточно сложно. Вероятно, его придется искать в Китае или у других "партнеров".

Кроме этого, есть ряд попаданий, о которых еще публично не говорят. Они касаются складов с боеприпасами и определенных предприятий. Например, есть производитель ракетной артиллерии и не только он.

Стоит понимать, что большое количество установок ПВО оккупанты стянули в Москву и Подмосковье. Эти регионы были под атакой, поэтому происходила перегрузка противовоздушной обороны.

Был большой расход боекомплекта, поэтому значительное количество установок остались без БК. Итак, россиянам нужны дополнительные поставки ракет к их комплексам в определенных зонах Подмосковья,

– отметил Андрей Коваленко.

Такая логистика занимает от 6 до 9 часов. Кроме этого, нужно время на саму перезарядку ПВО. Это вызов для россиян, но вряд ли он заставит Путина отменить парад. Хотя у гостей уже возникают определенные логистические трудности, поэтому все идет не по сценарию российского диктатора.

Напомним, оккупанты жаловались на атаку дронов в течение 6 – 7 мая. Были сообщения о попадании в стратегические объекты, в частности заводы, аэродромы, углеобогатительную фабрику. Из-за обстрелов россияне жаловались на перебои с интернетом, задержки рейсов, а в Москве не работали банки.