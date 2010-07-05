Укр Рус
24 Канал Новости мира Дроны массово атаковали Россию: взрывы раздавались в нескольких регионах, под ударами могли быть аэродромы
5 июля, 07:07
10

Дроны массово атаковали Россию: взрывы раздавались в нескольких регионах, под ударами могли быть аэродромы

Ярослав Погончук

Неспокойной выдалась для россиян ночь на 5 июля. Во многих регионах России раздавались многочисленные взрывы, под удар также попали вражеские аэродромы.

О том, в каких регионах России раздавались взрывы, какие цели атаковали БпЛА и последствия – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Россию в ночь на 4 июля атаковали дроны, похожие на "Шахеды"

06:54, 05 июля

Дроны массированно атаковали Саратовскую область: под ударом аэродром "Энгельс"

БпЛА совершили массированную атаку на Энгельс Саратовской области. Они летели в направлении аэродрома бортов стратегической авиации России.

По предварительной информации, в городе прозвучало около 10 взрывов.

Губернатор области заявил о якобы повреждении жилых домов в Энгельсе и Саратове.

Дроны атаковали Энгельс: смотрите видео

06:44, 05 июля

ППО работало в Ростовской области

Губернатор Ростовской области сообщил, что ПВО якобы отбили атаку БпЛА в Чертковском районе.

 

06:40, 05 июля

Под ударом БпЛА оказалась Чувашия под ударом БпЛА

В ночь на 5 июля БпЛА также наведались в Чувашию. По сообщениям местных, один дрон якобы сбили над Чебоксарами.

Над Чувашией заметили БпЛА: смотрите видео

Сообщают, что неподалеку Чебоксар прозвучало около 6 взрывов. Также есть попадания в самом городе.

Дроны атаковали Чебоксары: смотрите видео

06:36, 05 июля

Из-за угрозы БпЛА в ряде аэропортов вводили ограничения

В питерском аэропорту Пулково после введения плана "Ковер" из-за угрозы БпЛА задержали более 50 рейсов, часть отменили.

Задержан также ряд международных рейсов – в Дубай, Алматы, Ташкент и Хургаду.

В Росавиации также сообщили, что временные ограничения вводили в аэропорту Саратова.

06:31, 05 июля

БпЛА атаковали Ленинградскую область

Губернатор Ленинградской области сообщил, что ПВО якобы отражают атаку БпЛА в регионе.

По его словам, беспилотник был якобы сбит в Гатчинском округе.

 

06:22, 05 июля

Дроны атаковали Воронежскую область

В Борисоглебске Воронежской области дроны атаковали военный аэродром в составе ВКС России, на котором базируется 160 учебный авиационный полк.

Основные учебно-боевые самолеты:

  • Су-25;
  • Як-130.

Также есть информация, что на аэродроме могут находиться Су-30, Су-34 и Су-35.

По сообщению местных жителей, около 2 часов ночи в небе прозвучали 8 – 10 мощных взрывов.

Взрывы в Борисоглебске: смотрите видео

Кроме того, система мониторинга NASA зафиксировала пожар в районе военного аэродрома "Борисоглебск".