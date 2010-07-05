Дроны массово атаковали Россию: взрывы раздавались в нескольких регионах, под ударами могли быть аэродромы
Неспокойной выдалась для россиян ночь на 5 июля. Во многих регионах России раздавались многочисленные взрывы, под удар также попали вражеские аэродромы.
О том, в каких регионах России раздавались взрывы, какие цели атаковали БпЛА и последствия – рассказывает 24 Канал.
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БпЛА совершили массированную атаку на Энгельс Саратовской области. Они летели в направлении аэродрома бортов стратегической авиации России. По предварительной информации, в городе прозвучало около 10 взрывов. Губернатор области заявил о якобы повреждении жилых домов в Энгельсе и Саратове. Дроны атаковали Энгельс: смотрите видео Губернатор Ростовской области сообщил, что ПВО якобы отбили атаку БпЛА в Чертковском районе. В ночь на 5 июля БпЛА также наведались в Чувашию. По сообщениям местных, один дрон якобы сбили над Чебоксарами. Над Чувашией заметили БпЛА: смотрите видео Сообщают, что неподалеку Чебоксар прозвучало около 6 взрывов. Также есть попадания в самом городе. Дроны атаковали Чебоксары: смотрите видео В питерском аэропорту Пулково после введения плана "Ковер" из-за угрозы БпЛА задержали более 50 рейсов, часть отменили. Задержан также ряд международных рейсов – в Дубай, Алматы, Ташкент и Хургаду. В Росавиации также сообщили, что временные ограничения вводили в аэропорту Саратова. Губернатор Ленинградской области сообщил, что ПВО якобы отражают атаку БпЛА в регионе. По его словам, беспилотник был якобы сбит в Гатчинском округе. В Борисоглебске Воронежской области дроны атаковали военный аэродром в составе ВКС России, на котором базируется 160 учебный авиационный полк. Основные учебно-боевые самолеты: Также есть информация, что на аэродроме могут находиться Су-30, Су-34 и Су-35. По сообщению местных жителей, около 2 часов ночи в небе прозвучали 8 – 10 мощных взрывов. Взрывы в Борисоглебске: смотрите видео Кроме того, система мониторинга NASA зафиксировала пожар в районе военного аэродрома "Борисоглебск".
Дроны массированно атаковали Саратовскую область: под ударом аэродром "Энгельс"
ППО работало в Ростовской области
Под ударом БпЛА оказалась Чувашия под ударом БпЛА
Из-за угрозы БпЛА в ряде аэропортов вводили ограничения
БпЛА атаковали Ленинградскую область
Дроны атаковали Воронежскую область
БпЛА совершили массированную атаку на Энгельс Саратовской области. Они летели в направлении аэродрома бортов стратегической авиации России.
По предварительной информации, в городе прозвучало около 10 взрывов.
Губернатор области заявил о якобы повреждении жилых домов в Энгельсе и Саратове.
Дроны атаковали Энгельс: смотрите видео
Губернатор Ростовской области сообщил, что ПВО якобы отбили атаку БпЛА в Чертковском районе.
В ночь на 5 июля БпЛА также наведались в Чувашию. По сообщениям местных, один дрон якобы сбили над Чебоксарами.
Над Чувашией заметили БпЛА: смотрите видео
Сообщают, что неподалеку Чебоксар прозвучало около 6 взрывов. Также есть попадания в самом городе.
Дроны атаковали Чебоксары: смотрите видео
В питерском аэропорту Пулково после введения плана "Ковер" из-за угрозы БпЛА задержали более 50 рейсов, часть отменили.
Задержан также ряд международных рейсов – в Дубай, Алматы, Ташкент и Хургаду.
В Росавиации также сообщили, что временные ограничения вводили в аэропорту Саратова.
Губернатор Ленинградской области сообщил, что ПВО якобы отражают атаку БпЛА в регионе.
По его словам, беспилотник был якобы сбит в Гатчинском округе.
В Борисоглебске Воронежской области дроны атаковали военный аэродром в составе ВКС России, на котором базируется 160 учебный авиационный полк.
Основные учебно-боевые самолеты:
Также есть информация, что на аэродроме могут находиться Су-30, Су-34 и Су-35.
По сообщению местных жителей, около 2 часов ночи в небе прозвучали 8 – 10 мощных взрывов.
Взрывы в Борисоглебске: смотрите видео
Кроме того, система мониторинга NASA зафиксировала пожар в районе военного аэродрома "Борисоглебск".