Дроны массово атаковали Россию: взрывы раздавались в нескольких регионах, под ударами могли быть аэродромы

Неспокойной выдалась для россиян ночь на 5 июля. Во многих регионах России раздавались многочисленные взрывы, под удар также попали вражеские аэродромы.

О том, в каких регионах России раздавались взрывы, какие цели атаковали БпЛА и последствия – рассказывает 24 Канал.

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