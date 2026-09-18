Дроны атаковали Ростов и Москву: могло прилететь по авиабазе

Ночью Ростов-на-Дону подвергся атаке дронов. Также от налета беспилотников отбивалась и российская столица.

По данным одного из мониторинговых каналов, в Ростове, возможно, была поражена авиабаза. Впрочем, эта информация пока требует подтверждения.

Что известно об атаке на Ростов?

Около 02:00 мэр Ростова Александр Скрябин предупредил в своем телеграм-канале о работе ПВО и призвал горожан уйти с улиц и "сохранять спокойствие".

В комментариях жители Ростова жаловались, что не слышали сирен воздушной тревоги и им некуда укрыться, поскольку они не знают, где в городе находятся бомбоубежища.

В сети россияне публиковали видео, на которых видна работа средств противовоздушной обороны.

Оккупанты пытаются сбивать воздушные цели: смотрите видео

Что происходило в Ростове ночью: смотрите видео

Также на одном из видео можно увидеть задымление в результате атаки.

В Ростове что-то горит: смотрите видео

Россиянин снимает атаку на город: смотрите видео

Под атакой беспилотников оказалась и Москва. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что с 20:00 до 03:46 было якобы уничтожено 58 БПЛА, летевших на город.

Напомним, что буквально накануне дроны провели атаку на военный аэродром в Ростове – "Ростов-на-Дону – Центральный". На его территории зафиксировали пожар.

Этот аэродром используется для военной логистики, в частности для перевозки личного состава и грузов для российских войск в Украине. Там также базируется 30-й отдельный транспортный смешанный авиационный полк.

В ту же ночь был поражен Ярославский НПЗ. Предприятие перерабатывает около 15 миллионов тонн нефти в год и обеспечивает топливом центральные регионы страны.