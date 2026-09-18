За даними одного з моніторингових каналів у Ростові могла бути уражена авібаза. Втім, ця інформація наразі потребує підтверджень.

Що відомо про атаку на Ростов?

Близько 02:00 мер Ростова Олександр Скрябін попередив у своєму телеграм-каналі про роботу ППО і закликав містян піти з вулиць і "зберігати спокій".

У коментарях жителі Ростова скаржилися, що не чули сирен повітряної тривоги і їм нема де сховатися, бо вони не знають, де в місті є бомбосховища.

У мережі росіяни публікували відео, на яких видно роботу засобів протиповітряної оборони.

Окупанти намагаються збивати повітряні цілі: дивіться відео

Що відбувалося у Ростові вночі: дивіться відео

Також на одному з відео можна побачити задимлення внаслідок атаки.

У Ростові щось горить: дивіться відео

Росіянин знімає атаку на місто: дивіться відео

Під атакою безпілотників перебувала і Москва. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що починаючи з 20:00 до 03:46 було нібито знищено 58 БпЛА, які летіли на місто.

Нагадаємо, що лишень напередоні дрони атакували військовий аеродром у Ростові – "Ростов-на-Дону – Центральний". Його території зафіксували пожежу.

Цей аеродром використовують для військової логістики, зокрема для перевезення особового складу та вантажів для російських військ в Україні. Там також базується 30-й окремий транспортний змішаний авіаційний полк.

Тієї ж ночі було уражено Ярославський НПЗ. Підприємство переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік і забезпечує паливом центральні регіони країни.