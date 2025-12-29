На России снова неспокойно: под атакой аэродром возле Майкопа, а над Тулой якобы видели баллистику
- 28 декабря вечером произошли взрывы на аэродроме "Ханская" возле Майкопа в России.
- Также взрывы слышали в Заводском районе Тулы, и якобы видели баллистическую ракету.
Вечером 28 декабря на России были слышны взрывы. На этот раз атакован аэродром "Ханская" возле Майкопа.
Стоит заметить, что недавно Генштаб заявил о его успешном поражении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Exilenova+ і Supernova+.
Что известно об атаке на Россию?
Около 23:40 28 декабря местные сообщали о взрывах в районе аэродрома "Ханская" возле Майкопа. Россияне жаловались на обстрелы и не сдерживали своих эмоций.
Возле аэродрома "Ханская" слышны взрывы: видео Exilenova+ (Внимание! Присутствует нецензурная лексика, 18+)
Кроме этого, около 2:29 29 декабря громко было и в Туле. Там взрывы слышали в Заводском районе. Местные сказывают, что видели баллистическую ракету.
В Туле слышны взрывы: видео Supernova+
Тульская область оказалась под атакой: видео Supernova+
Атаки на Россию: коротко о последствиях
Ранее Силы обороны Украины поразили Сызранский НПЗ в Самарской области. Также подтверждено поражение завода "Лукойл-Волгограднефтепереработка" в Волгоградской области, где повреждены трубопровод и технологическая установка.
Кроме этого, украинские военные нанесли удар по российскому военному аэродрому в Адыгее и поразили ремонтное подразделение в Донецкой области.
Также в результате предыдущих атак были уничтожены радиолокационные станции на аэродроме "Бельбек" в Крыму, добавили в Генеральном штабе ВСУ.