Дроны атаковали нефтебазу в Сочи и заводы в Башкортостане: в сети появились взрывные кадры
Ночью Россия подверглась ударам украинских дронов. На территории страны-агрессора вновь горели нефтебаза и важные заводы.
После полуночи в Сочи была объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов. В течение следующих нескольких часов в городе не утихали взрывы. Об этом сообщают телеграм-каналы Exilenova+ и Supernova+.
Что было поражено в Сочи?
Сначала появилась информация о том, что в Сочи были поражены средства ПВО С-300/С-400. После попадания по этим комплексам началась сильная детонация.
Удар по средству ПВО в Сочи: смотрите видео
Взрыв на месте попадания в ЗРК: смотрите видео
Позже местные телеграм-каналы начали публиковать яркие кадры атаки на нефтебазу "Лукойл". Она расположена в Адлере – курортном поселке и микрорайоне в составе города Сочи в Краснодарском крае.
На видео видно, как после ударов дронов нефтебаза загорается все сильнее. Даже к утру пламя там не утихло. Густой и черный шлейф дыма протянулся на большое расстояние.
Женщина плачет, что Сочи "уничтожают": смотрите видео
Дроны атакуют нефтебазу: смотрите видео
Нефтебаза в Адлере охвачена огнем: смотрите видео
Нефтебаза горит на полную силу: смотрите видео
К утру ситуация в Адлере не улучшилась: смотрите видео
Шлейф дыма после атаки на нефтебазу: смотрите видео
Последствия ударов по объектам ПВО и нефтебазе в Адлере / Фото из соцсети
Тем временем дроны долетели и до Стерлитамака, города в Республике Башкортостан. Местные жители пишут, что там был нанесен удар по Федеральному казенному предприятию "Авангард".
Основное направление его деятельности – производство взрывчатых веществ, боеприпасов и оружия в рамках государственного оборонного заказа.
Кроме того, сообщается, что подвергся атаке Стерлитамакский нефтехимический завод в городе Стерлитамаке. Предприятие производит синтетические каучуки, антиоксиданты, присадки к топливу и другую нефтехимическую продукцию.
Задымление в Стерлитамаке / Фото из сети
Пожар в Стерлитамаке: смотрите видео