Дроны атаковали несколько регионов России: под прицелом НПЗ, точки пусков "Шахедов" и "Энгельс"
- Дроны атаковали несколько российских регионов, включая Энгельс, Краснодарский край и Ростовскую область, где были зафиксированы взрывы.
- В Приморско-Ахтарске, откуда запускают "Шахеды", и в Славянске-на-Кубани, где расположен НПЗ, также произошли взрывы.
Неспокойной для россиян выдалась ночь на 9 апреля. БпЛА атаковали несколько российских регионов, в частности взрывы прогремели в Энгельсе, где расположена авиабаза страны-агрессора.
Россияне в сети жалуются на взрывы в Краснодарском крае. В частности в Приморско-Ахратске, откуда оккупанты постоянно запускают "Шахеды", передает 24 Канал.
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Что известно о взрывах в России
Россияне в сети сообщают о по меньшей мере 5 взрывах в Энгельсе и его окрестностях, вероятно, дроны снова могли атаковать авиабазу "Энгельс".
В то же время в Краснодарском крае взрывы прогремели в Приморско-Ахтарске, Тихорецке и Славянске-на-Кубани.
Обратите внимание! Именно из Приморско-Ахтарска россияне запускают "Шахеды" по мирным городам Украины.
Заметим, что в Славянске-на-Кубани расположен НПЗ, который уже неоднократно атаковали дроны.
Добавим, что дроны также атаковали Ростовскую область России. В местных телеграмм-каналах писали о взрывах в регионе и пролетах БпЛА.
В частности взрывы прозвучали в районе Таганрога, который расположен к западу от Ростова-на-Дону. Также звуки взрывов слышали к северу от Ростова, в Белокалитвенском районе и в районе Новочеркасска.
Заметим, что жители Таганрога жалуются в сети на отсутствие оповещения об угрозе БпЛА для региона.
Напомним, что предыдущая атака БпЛА на Ростовскую область произошла 6 апреля. Тогда россияне сообщали о десятках взрывов в регионе.