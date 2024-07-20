В Ростовской области пылает аэродром Миллерово: спутниковые фото и зрелищное видео

Десятки БпЛа атаковали ночью 20 июля Ростовскую область в России. Известно о том, что взрывы были вблизи аэродрома и нефтебазы.

Россияне заявляли, что их атаковали по меньшей мере 26 беспилотников. Основной целью атаки был север области.

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На месте прилетов мощный пожар

В мониторинговых группах сообщили, что мощные прилеты были по военному аэродрому Миллерово вблизи поселения Долотинка в Ростовской области. Здесь базируется 31-й истребительный авиационный полк из 1-й смешанной авиационной дивизии.

Мощный пожар на аэродроме Миллерово: смотрите видео

Местные жители жаловались на БпЛа. Они слышали более 16 взрывов в районе аэропорта.

Россияне издалека видели пожар: смотрите видео

Взрывы этой ночью также прогремели в районе нефтебазы.

Россияне показали последствия атаки по Ростовской области: смотрите видео

На снимках видны сильные пожары в пределах взлетно-посадочной полосы и стоянок самолетов.

Спутниковый снимок аэропорта в Миллерово / Снимок "Крымского ветра"