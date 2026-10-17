Россия нанесла удар по предприятию в Ровенской области: есть пострадавшие

Россия нанесла удар по Ровенской области. На территории одного из предприятий возник пожар, который удалось потушить.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области.

Что известно об ударе по Ровенской области?

В результате атаки пострадали два человека. На территории предприятия после удара возник пожар.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и ликвидировали возгорание. Информация о масштабах повреждений и других последствиях атаки пока не уточняется.

Последствия атаки на Ровенскую область / ГСЧС

Какие регионы пострадали от российского террора?

Ночью 17 октября российские войска массированно об подвергли Житомирскую область атаке с помощью ударных беспилотников, повредив объекты энергетики, лицей, предприятие с иностранными инвестициями и жилые дома. Взрывная волна выбила окна и повредила крыши одного многоквартирного и пяти частных домов, также были разрушены складские помещения и семь легковых автомобилей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате российского удара по энергетической инфраструктуре Винница осталась без электроснабжения. В настоящее время специалисты оценивают масштабы повреждений. Критическая инфраструктура работает на резервном питании. Из-за отсутствия света электротранспорт временно не будет курсировать, вместо этого на маршруты выведут больше автобусов и маршруток.

В целом, в ночь на 17 октября российские войска провели атаку на Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также 332 ударными беспилотниками различных типов. Украинская ПВО сбила или подавила 293 воздушные цели, в том числе четыре ракеты "Калибр" и 289 дронов. Последствия атаки зафиксировали в 22 местах, еще в трех местах упали обломки сбитых целей.