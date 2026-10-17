Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС у Рівненській області.

Що відомо про удар по Рівненщині?

Унаслідок атаки травмувалися двоє людей. На території підприємства після удару виникла пожежа.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання. Інформація про масштаби пошкоджень та інші наслідки атаки наразі не уточнюється.

Наслідки атаки на Рівненщину / ДСНС

Які регіони постраждали від російського терору?

Уночі 17 жовтня російські війська масовано атакували Житомирщину ударними безпілотниками, пошкодивши об’єкти енергетики, ліцей, підприємство з іноземними інвестиціями та житлові будинки. Вибуховою хвилею вибило вікна й пошкодило дахи одного багатоквартирного та п'яти приватних будинків, також зазнали руйнувань складські приміщення та сім легкових автомобілів. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Унаслідок російського удару по енергетичній інфраструктурі Вінниця залишилася без електропостачання. Наразі фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. Критична інфраструктура працює на резервному живленні. Через відсутність світла електротранспорт тимчасово не курсуватиме, натомість на маршрути виведуть більше автобусів і маршруток.

Загалом, у ніч проти 17 жовтня російські війська атакували Україну балістичними та крилатими ракетами, а також 332 ударними безпілотниками різних типів. Українська ППО збила або подавила 293 повітряні цілі, зокрема чотири ракети "Калібр" і 289 дронів. Наслідки атаки зафіксували на 22 локаціях, ще у трьох місцях упали уламки збитих цілей.