В Саратове прогремели взрывы, город атаковали БпЛА: местный аэропорт приостановил работу

Неспокойным выдалось для россиян утро 1 июля. Дроны атаковали Саратов, из-за чего ограничивали работу местного аэропорта.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке на Саратов

Утром 1 июля от жителей Саратова начали массово поступать сообщения о взрывах и тревоге в Саратове.

В Саратове объявлена воздушная тревога: смотрите видео

Заметим, что ранее в Росавиации сообщили, что аэропорт Саратова приостановил работу. Там были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Кроме того, местный губернатор Роман Бусаргин предупредил население, что от Минобороны России поступила информация об угрозе БпЛА.

Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность,

– заявил Бусаргин.

По сообщениям местных, в разных районах города уже минимум три раза включалась тревожная сирена. В городе прозвучало несколько взрывов, первые два – около 04:50, после этого еще серия.

Якобы момент уничтожения БпЛА на подлете к Саратову: смотрите видео

В то же время росСМИ сообщают, что пока якобы не поступала информация о разрушениях или пострадавших.

Напомним, что в ночь на 30 июня по меньшей мере 6 взрывов прогремело в районе железнодорожной станции "Льгов-2" в Курской области России. Под ударом, вероятно, были военные склады оккупантов.