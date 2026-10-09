Россия атаковала Ровенскую область: пострадала женщина

Во время атаки на Ровенскую область ранения получила местная жительница. В результате вражеского обстрела был поврежден ее частный дом.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль в Telegram

Что известно о последствиях российского террора?

Вражеский удар привел к ранению местной жительницы и разрушениям в частном секторе.

Пострадавшей женщине в настоящее время оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте обстрела работают все экстренные и профильные службы для фиксации последствий атаки.

Напомним, в результате атаки в Фастовском районе Киевской области женщина получила ссадины на лбу, ей оказали помощь на месте. Также там повреждены частные дома и загорелась трава. В Броварском районе повреждены четыре частных дома, пожары ликвидировали спасатели. К счастью, в этом районе обошлось без пострадавших.

В ночь на 9 октября российские военные провели атаку на торговый центр "Эпицентр" на территории вблизи Чернигова. Удар зафиксировали после 3:00, в результате попадания в центральной части здания возник пожар, который распространился на крышу. Спасатели ликвидировали возгорание, к работам были привлечены 65 сотрудников ГСЧС и 21 единица спецтехники. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме того, российские войска нанесли шесть ударов по жилой застройке Запорожья. В результате атаки погиб мужчина, еще восемь человек, среди которых ребенок и полицейский, получили ранения.