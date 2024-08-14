Удар по аэродрому "Саваслейка" в России: в сети появились фото последствий атаки

В ночь на 14 августа Украина массированно атаковала Россию дронами. Под ударом оказались вражеские аэродромы, в частности "Саваслейка".

Именно с этого аэродрома в Нижегородской области оккупанты чаще всего поднимают свои МиГи-31К, носители гиперзвуковых "Кинжалов". В районе "Саваслейки" местные жители слышали десятки взрывов. Отметим, что там дислоцируется филиал 4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала и военных испытаний минобороны России.

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Как выглядит аэродром "Саваслейка" после атаки

Журналисты "Схем" показали последствия обстрела аэродрома "Саваслейка".

На спутниковом снимке Planet Labs за 14 августа видно повреждения хранилища аэродрома.

Последствия удара по аэродрому "Саваслейка": смотрите видео "Схем"

Как отмечают в Defense Express, авиабаза была защищена "формальной" ПВО. МиГи фактически стояли под открытым небом.

За защиту этих самолетов отвечали только зенитки типа ЗУ-23-2 и пулеметы.

Напомним, что в ночь на 14 августа были атакованы и другие авиабазы, в частности военный аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области, где базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35 ВВС России.