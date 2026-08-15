Об этом сообщают местные телеграм-каналы, а также "Крымский ветер".

Что известно об атаке на Севастополь?

Около 01:32 в Севастополе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных дронов.

Взрывы в городе начали раздаваться около 01:53 и продолжались до самого утра. Только в 04:26 дали отбой.

По словам так называемого губернатора Севастополя Михаила Развожаева, российские военные якобы сбили над городом пять БПЛА в районе Северной стороны, а также в Балаклавском и Гагаринском районах. Сколько всего дронов было запущено на город, он не уточнил.

Между тем мониторы сообщают, что под удар попала Балаклавская ТЭЦ. В районе электростанции вспыхнул пожар. Также местные жители слышали сильную детонацию. Кроме того, после взрывов Севастополь частично остался без электроснабжения.

Как отмечает "Крымский ветер", по состоянию на утро пожары фиксируются в месте дислокации российской ПВО и на территории запусков ракет "Искандер" под Балаклавой.

Пожар в районе Балаклавы / Фото "Крымский ветер"

Спутники показывают, что одно возгорание произошло на мысе Кая-Баши, откуда россияне запускают ракеты "Искандер", второе возгорание – на высотах Кая-Баш, между мысом Фиолент и мысом Кая-Баши, где дислоцируется ПВО.

В минобороны России ситуацию не комментировали, заявив лишь о 598 якобы сбитых украинских дронах над территорией страны, а также над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, что российскую Самару в ночь на 15 августа атаковали дроны и ракеты. По данным OSINT-аналитиков, взрывы произошли в промышленной зоне, где расположены авиазавод "Авиакор" и ракетно-космический центр "Прогресс". Местные жители сообщали о сильных взрывах, после которых над предприятием поднялись дым и пламя.

В ту же ночь взрывы прогремели возле военного аэродрома "Саваслейка" в Нижегородской области. Там базируются истребители МиГ-31К – носители ракет "Кинжал".