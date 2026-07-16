Мониторинговые сообщества освещают последствия атаки на город. 24 Канал собрал самую важную информацию на данный момент.

Что известно о атаке на Шахтерск?

Предварительно, удар был нанесен в районе железнодорожной станции. Судя по фотографиям и видео, распространенным в сети, там произошло серьезное попадание, после которого вспыхнул пожар, а в небо поднимался столб черного дыма.

"Удар" по Шахтерску: смотрите фото очевидцев

Отметим также, что пожар подтвердили и спутниковые данные. Следует добавить, что железнодорожные узлы в оккупированной Донецкой области имеют важное значение для снабжения российских войск, техники и боеприпасов, поэтому регулярно становятся целями ударов.



Атака на Шахтерск / Фото со спутника, опубликованное в телеграм-канале Exilenova+

Пока неизвестно, насколько серьезны повреждения станции в Шахтарске и повлияли ли они на движение поездов. А местные жители сообщали и об ударе по оккупированному Чистяковому.

Официального подтверждения атак на Донецкую область пока нет. Вероятно, об этом сообщат позже.

Кадры пожара в Шахтерске: смотрите видео

Напомним, что в ночь на 16 июля дроны провели атаку на аэродром стратегической авиации "Энгельс" в Саратовской области, примерно в 600 километрах от границы с Украиной. Местные жители сообщали о взрывах и перебоях с электроснабжением, губернатор региона также подтвердил атаку БПЛА.

Атакам беспилотников подверглась и Ярославская область. По словам губернатора Михаила Евраева, из соображений безопасности на одном из выездов из Ярославля в направлении Москвы временно перекрыли движение транспорта.