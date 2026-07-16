Моніторингові спільноти висвітлюють наслідки атаки на місто. 24 Канал зібрав головне на цей момент.

Що відомо про атаку на Шахтарськ?

Попередньо, удар нанесли в районі залізничної станції. Судячи з поширених у мережі фото й відео, там сталося серйозне влучання, після якого спалахнула пожежа, а в небо підіймався стовп чорного диму.

"Приліт" у Шахтарську: дивіться фото очевидців

Зауважимо також, що пожежу підтвердили й супутникові дані. Слід додати, що залізничні вузли на окупованій Донеччині є важливими для постачання російських військ, техніки та боєприпасів, тому регулярно стають цілями ударів.



Атака на Шахтарськ / Фото з супутника, поширене в телеграм-каналі Exilenova+

Наразі невідомо, наскільки серйозними є пошкодження станції в Шахтарську та чи вплинули вони на рух поїздів. А місцеві повідомляли й про удар по окупованому Чистяковому.

Офіційного підтвердження атак на Донецьку область наразі немає. Імовірно, про це поінформують згодом.

Кадри пожежі в Шахтарську: дивіться відео

Нагадаємо, що в ніч на 16 липня дрони атакували аеродром стратегічної авіації "Енгельс" у Саратовській області, приблизно за 600 кілометрів від кордону з Україною. Місцеві жителі повідомляли про вибухи та перебої з електропостачанням, губернатор регіону також підтвердив атаку БпЛА.

Атаки безпілотників зазнала і Ярославська область. За словами губернатора Михайла Євраєва, з міркувань безпеки на одному з виїздів із Ярославля в напрямку Москви тимчасово перекрили рух транспорту.