Місцеві жителі вночі повідомляли про вибухи. Про це пише Exilenova.
Що відомо про удар по Енгельсу?
Близько 01:47 губернатор Саратовської області Роман Бусаргін написав у соцмережах, що від Міноборони Росії надійшла інформація про загрозу застосування дронів для регіону. З 02:30 росіяни почали поширювати відео, на яких помітно дрони.
БпЛА атакували Енгельс: дивіться відео
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Також місцеві жителі розповідали про вибухи в Енгельсі. Після цього у місті були перебої з електроенергією. Згодом місцевий губернатор підтвердив факт атаки.
Дрони летять на Енгельс: дивіться відео
Вибух в Енгельсі / Фото Exilenova
Зранку OSINT-паблік повідомив, що безпілотники могли долетіти до місцевого аеропорту "Енгельс-2". Там зафіксували стовп диму та пожежу.
Наслідки ударів по Енгельсу / Фото Exilenova
Що відомо про останні українські атаки по Росії?
Українська атака безпілотниками змусила один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії у Башкортостані зупинити роботу. За даними джерел у галузі, пошкодження можуть вивести підприємство з ладу на кілька тижнів або навіть місяців.
Володимир Зеленський у вівторок, 14 липня, розповів, що українські військові завдали удару по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї. Крім того, ВМС ЗСУ успішно уразили патрульний корабель і танкер "тіньового флоту" у Геленджику.