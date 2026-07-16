Місцеві жителі вночі повідомляли про вибухи. Про це пише Exilenova.

Що відомо про удар по Енгельсу?

Близько 01:47 губернатор Саратовської області Роман Бусаргін написав у соцмережах, що від Міноборони Росії надійшла інформація про загрозу застосування дронів для регіону. З 02:30 росіяни почали поширювати відео, на яких помітно дрони.

БпЛА атакували Енгельс: дивіться відео

Також місцеві жителі розповідали про вибухи в Енгельсі. Після цього у місті були перебої з електроенергією. Згодом місцевий губернатор підтвердив факт атаки.

Дрони летять на Енгельс: дивіться відео



Вибух в Енгельсі / Фото Exilenova

Зранку OSINT-паблік повідомив, що безпілотники могли долетіти до місцевого аеропорту "Енгельс-2". Там зафіксували стовп диму та пожежу.



Наслідки ударів по Енгельсу / Фото Exilenova

Що відомо про останні українські атаки по Росії?

Українська атака безпілотниками змусила один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії у Башкортостані зупинити роботу. За даними джерел у галузі, пошкодження можуть вивести підприємство з ладу на кілька тижнів або навіть місяців.

Володимир Зеленський у вівторок, 14 липня, розповів, що українські військові завдали удару по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї. Крім того, ВМС ЗСУ успішно уразили патрульний корабель і танкер "тіньового флоту" у Геленджику.