Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Що уразили Сили оборони?

Глава держави заявив про ураження кількох російських нафтопереробних заводів. Один з них орієнтовно за 1300 кілометрів від лінії фронту – у Башкортостані. Відпрацювали по ньому підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ та Служби безпеки України.

Також українські військові завдали удару по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї. Він розташований за близько 400 кілометрів від лінії фронту. Зеленський подякував за влучність Силам безпілотних систем, Головному управлінню розвідки та СБУ.

Крім того, Військово-морські сили ЗСУ успішно уразили патрульний корабель і танкер "тіньового флоту" у Геленджику. Окремо атаковано ще три ворожі танкери в Азовському морі.

Нищівні удари по російських цілях: дивіться відео

Дякую всім нашим воїнам, які успішними операціями повертають війну туди, звідки вона прийшла. Цю війну треба завершувати, і всі достойні дипломатичні пропозиції на столі,

– резюмував Зеленський.