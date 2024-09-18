Детонация в Торопце продолжается, а масштабы пожара, очевидно, опровергают заявления россиян о том, что на склад упали просто обломки дронов. Подробнее о том, что могли уничтожить на арсенале в Тверской области 24 Каналу рассказал Андрей Крамаров – военный эксперт.

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Чем могли атаковали склад БК

После 3 часов утра 18 сентября в городе Торопец прогремели громкие взрывы. Украинские спецслужбы совместно с ССО атаковали 107-й арсенал ГРАУ в Тверской области.

Это новый склад боеприпасов. На этом, в частности, были специальные ангары для хранения баллистических и зенитных ракет. Он использовался как большой логистический узел, например, для дальнейшей переброски в зону выполнения боевых действий северокорейских ракет KN-23,

– отметил Андрей Крамаров.

Также есть информация, что на этом складе хранились ракеты "Искандер". Поскольку по характеристикам они такие же, как и KN-23, логично их перевозить на пусковые рубежи с одного места, иначе логистика, учитывая размеры России, может быть неэффективной. Так что удар по складу – это в буквальном и фигуральном смысле болезненный удар и по ракетному арсеналу России.

Российские власти, к слову, сообщали, что на склад упали "обломки дронов", по данным украинских СМИ для атаки могли использовать более сотни БпЛА. В то же время есть факты, которые могут указывать на другой тип вооружения.

"Есть много видео очевидцев, в которых можно услышать звук работы реактивного двигателя. Возможно, это были не беспилотники, а украинская "Паляница" или же это было какое-то другое наше оружие с реактивным двигателем. Это важно, ведь реактивный двигатель имеет лучшие показатели по тяге и мощности, поэтому ее носитель может нести большую боевую часть", – отметил военный эксперт.

Мощные взрывы

Хотя в России процветает коррупция, однако склад в Тверской области, который является одним из крупнейших в стране-агрессоре, точно охраняли средства ПВО. Впрочем, им не удалось справиться с отражением атаки. Детонация и взрывы на арсенале были настолько мощными, что сейсмологи даже зафиксировали землетрясение, магнитудой 2,8 баллов.

Собственно, детонация на складе продолжается до сих пор. Это свидетельствует, что там хранилось множество разнообразного оружия и взрываются не только 82-миллиметровые мины и 72-миллиметровые снаряды для РСЗО "Град".

Наше ГУР обмануло прапорщиков, потому что они же считали, что там 70 – 80% будет уничтожено, а 20% они смогут вынести. А оказалось, что даже вынести нечего,

– сыронизировал Крамаров.

Заметим, что на 107-й арсенал ГРАУ в Тверской области хранили примерно 30 тысяч тонн различного типа оружия.