"Опасная тенденция": дроны четыре раза за сутки провели атаку на склад ООН с гуманитарной помощью в Днепре

За сутки российские беспилотники четыре раза провели атаки на гуманитарный склад Всемирной продовольственной программы ООН в Днепре. Несмотря на серию атак, среди сотрудников международной миссии пострадавших нет.

Об этом говорится в сообщении Всемирной продовольственной программы ООН.

Что известно об атаке на склады ООН в Днепре?

В ВПП отметили, что это уже седьмой случай за последние три месяца, когда четко обозначенные гуманитарные объекты организации в Украине подвергаются повреждениям в результате атак дронов. Ранее ударам также подверглись этот же склад в Днепре и один из автомобилей миссии.

Представитель ВПП в Украине Ричард Рейган заявил, что организация наблюдает тревожный рост числа атак на гуманитарную инфраструктуру и операции по всей территории Украины. По его словам, только за последние два года ВПП зафиксировала более 90 инцидентов, в ходе которых были повреждены склады, транспортные средства, пункты выдачи гуманитарной помощи и имущество украинских партнерских гуманитарных организаций.

Во Всемирной продовольственной программе также подчеркнули, что международное гуманитарное право запрещает атаки на гражданскую и гуманитарную инфраструктуру. Подобные удары ставят под угрозу доставку жизненно необходимой помощи людям, пострадавшим в результате войны.

Напомним, российские войска атаковали беспилотником локомотив грузового поезда в Днепропетровской области. Перед ударом поезд успели остановить, локомотивную бригаду эвакуировали, поэтому пострадавших нет, однако из-за атаки была обесточена контактная сеть. До этого Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Днепропетровской области, повредив два локомотива. Благодаря тому, что локомотивные бригады во время воздушной тревоги находились в укрытии, жертв и пострадавших удалось избежать.

Также оккупанты провели атаку на шахтоуправление ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара погиб сотрудник охранной службы, еще пять человек получили ранения, а всех 86 шахтеров, находившихся под землей, удалось благополучно эвакуировать.