Про це йдеться в дописі Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Що відомо про атаку на склади ООН в Дніпрі?

У ВПП зазначили, що це вже сьомий випадок за останні три місяці, коли чітко позначені гуманітарні об'єкти організації в Україні зазнають пошкоджень через атаки дронів. Раніше ударів також зазнали цей самий склад у Дніпрі та один із автомобілів місії.

Представник ВПП в Україні Річард Рейган заявив, що організація спостерігає тривожне зростання кількості атак на гуманітарну інфраструктуру та операції по всій території України. За його словами, лише за останні два роки ВПП зафіксувала понад 90 інцидентів, під час яких були пошкоджені склади, транспортні засоби, пункти видачі гуманітарної допомоги та майно українських партнерських гуманітарних організацій.

У Всесвітній продовольчій програмі також наголосили, що міжнародне гуманітарне право забороняє атаки на цивільну та гуманітарну інфраструктуру. Подібні удари ставлять під загрозу доставку життєво необхідної допомоги людям, які постраждали внаслідок війни.

Нагадаємо, російські війська атакували безпілотником локомотив вантажного поїзда на Дніпропетровщині. Перед ударом потяг встигли зупинити, локомотивну бригаду евакуювали, тож постраждалих немає, однак через атаку було знеструмлено контактну мережу. До цього, Росія завдала удару по залізничній інфраструктурі Дніпропетровської області, пошкодивши два локомотиви. Завдяки тому, що локомотивні бригади під час повітряної тривоги перебували в укритті, жертв і постраждалих вдалося уникнути.

Також окупанти атакували шахтоуправління ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок удару загинув працівник охоронної служби, ще п'ятеро людей дістали поранення, а всіх 86 шахтарів, які перебували під землею, вдалося безпечно евакуювати.