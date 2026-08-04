Нападение дронов подтвердил местный губернатор Александр Дрозденко. Тем временем в сети уже появляются кадры последствий атаки.

Что известно об атаке на Ленинградскую область?

По словам губернатора, в области якобы сбили 15 дронов. При этом власти признали, что в складской зоне, рядом с населенным пунктом Красный Бор, зафиксированы "повреждения".

Атака на складские помещения в Ленинградской области: смотрите фото очевидцев

Судя по фотографиям и видео в сети, повреждения довольно серьезные, ведь над объектом поднимается столб дыма, который виден издалека. Мониторинговые телеграм-каналы пишут, что атака пришлась на склады Wildberries.

Поражение объекта в Ленинградской области: смотрите видео

К слову, Astra отмечает, что в Красном Бору расположены несколько логистических комплексов, в том числе маркетплейс Wildberries площадью 154 000 квадратных метров.

Красный Бор окутан черным дымом после удара по складам: смотрите видео

Отметим, 4 августа в подмосковном Чехове прогремело несколько взрывов после того, как в небе над районом были зафиксированы беспилотники. Впоследствии недалеко от большого логистического комплекса Wildberries вспыхнул пожар, а над складскими зданиями поднялся густой столб черного дыма.

Ранее склады маркетплейса неоднократно подвергались ударам беспилотников. Атаки происходили, в частности, во Владимирской и Самарской областях.

Так, логистический хаб в Новосимейкино был одним из ключевых мостов между европейской и азиатской частями России. Командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди подтвердил атаку на Wildberries и отметил, что посылок на Урале и в Сибири ждать не стоит.