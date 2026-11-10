Россияне атаковали Славянск авиабомбами: разрушены дома, повреждено медицинское учреждение

За прошедшие сутки российские войска нанесли несколько авиаударов по Славянску в Донецкой области. В результате атак авиабомбами ФАБ-500 и ФАБ-250 были разрушены частные дома и многоэтажное здание, десятки домов получили повреждения.

Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Каковы последствия российских ударов по Славянску?

В понедельник, 9 ноября, около 21:00 российские военные нанесли авиаудар бомбой ФАБ-500 по частному сектору в центральной части Славянска. В результате попадания полностью разрушены четыре частных дома, еще около 60 домов повреждены.

В ночь на 10 ноября оккупанты вновь провели атаку на город. На этот раз россияне сбросили две авиабомбы ФАБ-250 на многоэтажные дома в центре Славянска.

Последствия атаки / Вадим Лях

В результате удара частично разрушен один многоквартирный дом. Повреждения также получили как минимум 22 многоэтажных дома и медицинское учреждение.

По предварительной информации, непосредственно в результате ночной атаки пострадавших не было. В то же время за прошедшие сутки в городе были повреждены также частные дома, автомобили и оборудование предприятий.

Известно об одном раненом – 44-летнем мужчине. Его госпитализировали, медики оказывают ему необходимую помощь.

Каковы последствия атак в Донецкой области?

Как сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, в Покровском районе, в частности в Белозерском, российские удары разрушили два частных дома, еще один получил повреждения.

В Краматорском районе под ударом оказались несколько населенных пунктов. В Святогорске российский дрон "Молния" попал в крышу корпуса Святогорской лавры.

В результате семи ударов, в том числе четырех атак с использованием FPV-дронов, погибли два человека. Также повреждены два частных дома, автомобиль и автобус. По Ясногорке россияне нанесли удар четырьмя авиабомбами.

В Андреевской общине три авиабомбы разрушили один дом и повредили еще пять. Кроме того, дроны "Гербера" повредили административное здание в Новостепановке Александровской общины и разрушили хозяйственную постройку в Дмитро-Колино.

Всего за сутки российские военные 18 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта удалось эвакуировать 648 человек, в том числе 35 детей.

Кроме того, российский беспилотник утром 10 ноября атаковал пригородный электропоезд на железнодорожной станции в Сумах. В момент удара поезд находился на перроне, а поездная бригада была в укрытии.