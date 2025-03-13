Огонь охватил около 20 гаражей после российского удара по Сумской области: жуткие кадры

Российские войска атаковали ударными дронами Сумскую область. Известно, что спасатели ликвидировали масштабный пожар, который вызвал российский удар.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС. Там показали кадры с ужасными последствиями атаки врага.

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Враг атаковал Сумскую область

Ночью российские беспилотники атаковали Ахтырскую общину. Там возник пожар на территории гаражного кооператива.

В ГСЧС указали, что в тот момент, когда пожарные следовали к месту атаки российские захватчики нанесли повторный удар.

Огонь охватил значительную площадь. Было обнаружено 2 основных очага горения: одновременно пылало около 20 гаражей. Пожар удалось ликвидировать,

– говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ужасные последствия атаки на Сумщину: смотрите видео

Напомним, что этой ночью агрессор атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" из Курской области.

Также вражеские силы атаковали 117-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Силы ПВО сбили 74 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Николаевской областях. В Воздушных силах сообщили, что 38 вражеских беспилотников-имитаторов – локально потеряны.

В результате атаки, которую совершила страна-агрессор Россия, пострадали Сумщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Киевщина, Черниговская, Одесская и Запорожская области.