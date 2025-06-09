Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу Сумской ОГА.

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Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру на Сумщине

Около 19 часов вечера стало известно, что вражеские силы атаковали FPV-дроном энергетическую инфраструктуру в Глуховской общине. В ОВА отмечают, что в результате действий противника есть проблемы с электроснабжением.

В результате удара обесточены более 20 тысяч абонентов в четырех общинах на Шосткинщине,

– говорится в сообщении.

Указывается, что объекты критической инфраструктуры перешли на альтернативные источники питания.

Сейчас продолжаются восстановительные работы.

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Напомним, что этой ночью враг в очередной раз терроризировал Украину. Так, в ночь на 9 июня противник атаковал 499-ю средствами воздушного нападения. По состоянию на 10:30 силами ПВО обезврежено 479 средств воздушного нападения врага.