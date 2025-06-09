Про це пише 24 Канал з посиланням на главу Сумської ОВА.

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Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру на Сумщині

Близько 19 години вечора стало відомо, що ворожі сили атакували FPV-дроном енергетичну інфраструктуру у Глухівській громаді. В ОВА зазначають, що внаслідок дій противника є проблеми з електропостачанням.

Внаслідок удару знеструмлені понад 20 тисяч абонентів у чотирьох громадах на Шосткинщині,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що об'єкти критичної інфраструктури перейшли на альтернативні джерела живлення.

Наразі тривають відновлювальні роботи.

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Нагадаємо, що цієї ночі ворог вкотре тероризував Україну. Так, у ніч проти 9 червня противник атакував 499-ма засобами повітряного нападу. Станом на 10:30 силами ППО знешкоджено 479 засобів повітряного нападу ворога.