Мужчина был военным ДФТГ. Об этом пишут в "Кордон.Медиа".

Папу семьи россияне убили 23 мая в Сумах, ударив беспилотниками по траурной колонне.

Родные рассказали, что через два дня после этого дочь Николь категорически не хотела оставаться в доме. Девочка умоляла уехать оттуда.

Поэтому родственники забрали ее вместе с мамой.

Последние несколько дней семья приезжала домой за вещами вместе с Николь, но она даже подходить к дому боялась и сильно плакала.

Именно из-за девочки семья переехала в другое место, что и спасло жизнь.

Ночью огонь охватил здание очень быстро, дом сгорел полностью. Если бы внутри были люди, шансов выжить было бы мало.

Напомним, что 23 мая российский дрон атаковал похоронную процессию на окраине Сум. Тогда произошло попадание в проезжую часть, рядом с автобусом. 9 человек получили ранения, один из которых впоследствии скончался в больнице.

А уже 2 июня во время массированной атаки на Украину один из российских беспилотников врезался в сумскую многоэтажку на уровне 9 этажа. Возникло задымление, также в доме выбиты окна, и оттуда госпитализировали пожилую женщину.

Кроме того, еще один беспилотник попал в частный сектор. Сообщалось, что по меньшей мере один дом охватил пожар, а в соседних взрывной волной выбило окна.