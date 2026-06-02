Чоловік був військовим ДФТГ. Про це пишуть у "Кордон.Медіа".

Дивіться також У Сумах БпЛА врізався у житлову багатоповерхівку

Що відомо про сім'ю, яка втратила дім у Сумах?

Тата родини росіяни вбили 23 травня у Сумах, вдаривши безпілотниками по траурній колоні.

Рідні розповіли, що за два дні після цього донечка Ніколь категорично не хотіла залишатися в будинку. Дівчинка благала поїхати звідти.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Тож родичі забрали її разом із мамою.

Останні декілька днів сім'я приїздила додому за речами разом із Ніколь, але вона навіть підходити до будинку боялася і сильно плакала.

Саме через дівчинку сім'я переїхала в інше місце, що й врятувало життя.

Вночі вогонь охопив будівлю дуже швидко, дім згорів повністю. Якби усередині були люди, шансів вижити було б мало.

Нагадаємо, що 23 травня російський дрон атакував похоронну процесію на околиці Сум. Тоді сталося влучання в проїжджу частину, поруч з автобусом. 9 осіб зазнали поранень, одна із яких згодом померла у лікарні.

А уже 2 червня під час масованої атаки на Україну один із російських безпілотників врізався у сумську багатоповерхівку на рівні 9 поверху. Виникло задимлення, також у будинку вибиті вікна, і звідти госпіталізували літню жінку.

Окрім того, ще один безпілотник влучив у приватний сектор. Повідомлялося, що щонайменше один будинок охопила пожежа, а у сусідніх вибуховою хвилею вибило вікна.