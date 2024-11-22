"Шахеды", которыми били по Сумам, были снаряжены шрапнелью, – Артюх

Российские военные в очередной раз ударили по Сумах 22 ноября. Город атаковали "Шахеды" со шрапнелью.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Сумской ОГА Владимира Артюха в комментарии Суспильному. Он отметил, что такое оружие предназначено исключительно для уничтожения людей.

Смотрите также Более 17 миллиардов долларов Россия потратила на воздушные атаки на Украину за 1000 дней

Чем атаковали Сумы

Утром 22 ноября российские "Шахеды" атаковали Сумы. Был нанесен удар по жилому микрорайону.

В то же время Артюх рассказал, что "Шахед", которым атаковали Сумы, был начинен шрапнелью.

Это оружие применяется для уничтожения людей, а не для уничтожения объектов. В Сумах это впервые,

– подчеркнул глава ОВА.

Что такое шрапнель Шрапнель – это тип артиллерийского боеприпаса, создан для поражения живой силы противника на открытой местности. Шрапнель состоит из металлической оболочки, начиненной множеством металлических шариков или осколков, а также зарядом взрывчатого вещества.

"Шахед" со шрапнелью атаковал Сумы / Фото Суспильного