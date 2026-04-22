Дроны летели на НПЗ: ночью российскую Сызрань атаковали БпЛА

Ночь на 22 апреля оказалась "тревожной" для российской Сызрани: там прогремели взрывы, а местные жители жаловались на атаку беспилотников.

Об этом сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Что известно о налете дронов на Сызрань?

Первые взрывы в Сызрани, что в Самарской области, прозвучали около трех часов ночи. Тогда же в местном аэропорту ввели план "Ковер".

Местная жительница зафиксировала на видео пролет неизвестных беспилотников над жилыми домами – на записи также слышна работа русской "пе-ве-о".

В Сызрани гремели взрывы: смотрите видео

OSINT-анализ телеграм-канала Astra подтвердил, что это видео было снято с проспекта "50 лет Октября" в Сызрани: в кадр попал дом на улице Звездной, 50.

Аналитики добавили, что местный нефтеперерабатывающий завод расположен в трех километрах от определенной геолокации.

Куда ночью летели дроны / Фото: Astra

Справка. Ежегодный объем переработки Сызранского НПЗ составляет от 7 до 8,9 миллионов тонн нефти. Это предприятие также является частью энергетического тыла России и задействовано в обеспечении вооруженных сил агрессора. Однако в прошлом году переработка нефти на Сызранском заводе была значительно ниже проектной мощности и составляла около 90 000 баррелей в сутки.

Атаку также подтвердил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. По его словам, в Сызрани якобы обвалился подъезд многоквартирного дома.

Местные СМИ также опубликовали фото последствий работы российской "пе-ве-о": сами россияне отмечают, что речь идет о результате применения средств РЭБ.

Дом в Сызрани / Фото: росСМИ

Напомним, в декабре 2025 года Сызранский НПЗ фактически остановил переработку нефти после того, как был поврежден в результате атаки украинского дрона. На этом поражения не прекратились: 18 апреля командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди ("Мадьяр") сообщил, что дроны снова атаковали предприятие.

