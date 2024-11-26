Мэр Тернополя обратился с важной просьбой в связи с последствиями российской атаки

В ночь на 26 ноября Россия атаковала энергетический объект на Тернопольщине. Из-за этого мэр Тернополя обратился к горожанам с важным сообщением.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Сергея Надала. По состоянию на вечер вторника тысячи жителей области до сих пор остались без света.

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Тернополян просят быть осторожными на дорогах

Надал попросил тернополян быть максимально осторожными на дорогах из-за ситуации с электроснабжением.

"Сейчас уличное освещение работает только на основных магистралях", – сообщил он.

Мэр Тернополя попросил водителей двигаться с безопасной скоростью движения и быть максимально осторожными, особенно, в жилых районах.

Пешеходам Надал напомнил о важности использования светоотражающих элементов.

Включайте фонарик на телефоне, когда переходите дорогу. Подчеркните детям, чтобы были особенно внимательны возле проезжей части. Берегите себя!

– призвал глава города.

Напомним, что по состоянию на вечер 26 ноября без света на Тернопольщине остаются примерно 95 тысяч потребителей. Самая сложная ситуация в северной части области и самого Тернополя.

Энергетики и коммунальщики продолжают оценивать убытки и определять, когда же удастся восстановить поврежденное оборудование.