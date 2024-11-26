Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Сергія Надала. Станом на вечір вівторка тисячі мешканців області досі залишилися без світла.

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Тернополян просять бути обережними на дорогах

Надал попросив тернополян бути максимально обережними на дорогах через ситуацію з електропостачанням.

"Зараз вуличне освітлення працює лише на основних магістралях", – повідомив він.

Мер Тернополя попросив водіїв рухатися із безпечною швидкістю руху та бути максимально обережними, особливо, у житлових районах.

Пішоходам Надал нагадав про важливість використання світловідбиваючих елементів.

Вмикайте ліхтарик на телефоні, коли переходите дорогу. Наголосіть дітям, щоб були особливо уважні біля проїжджої частини. Бережіть себе!

– закликав очільник міста.

Нагадаємо, що станом на вечір 26 листопада без світла на Тернопільщині залишаються приблизно 95 тисяч споживачів. Найскладніша ситуація у північній частині області та самого Тернополя.

Енергетики та комунальники продовжують оцінювати збитки та визначати, коли ж вдасться відновити пошкоджене обладнання.