Обмеження будуть з 7:00 до 20:00. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укренерго.

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Відключення світла в Україні

Причина цих тимчасових обмежень – пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки цього обстрілу та ремонтувати пошкоджене обладнання.

Водночас в Укренерго наголосили, що час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитися.

Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з'являється за графіком,

– просять енергетики.

Важливо. Актуальну інформацію та графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтеся у матеріалі 24 Каналу.

Нагадаємо, що станом на вечір 26 листопада майже 100 тисяч абонентів на Тернопільщині перебувають без світла. Усе через нічну російську атаку – було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури.